TUSAŞ'tan "kalorifer peteği" göndermesi!

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN, geçtiğimiz hafta ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.

KAAN'ın yapım aşamasında, uçağa ait bir parça, bazı medya kuruluşlarında kalorifer peteğine benzetilerek proje ile dalga geçilmişti.

TUSAŞ, KAAN'ın üretilen ilk parçasını "Kalorifer peteğine" benzeten o medya kuruluşlarına ince bir gönderme yaptı.