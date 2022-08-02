TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak'ına yatırım!

Konuya ilişkin TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sahip olduğu kapasite ve kabiliyetle Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beşinci büyük radar kesit alanı test tesisi, 2024'ün ikinci çeyreğinde faaliyete başlayacak.

Milli Muharip Uçak'ın radardaki görünürlük durumunu ve boyutunu tespit etmek için tasarlanan tesis, son teknoloji altyapısıyla dünyanın bu alandaki en modern tesislerinden biri olacak.

Platformun tasarım çalışmalarına katkı sağlayacak tesis, elektromanyetik dalgalar olan radar sinyallerini yansıtma miktarını da tespit edecek. Böylece gerçekleştirilen testler neticesinde Milli Muharip Uçak'ın radarda düşük görünürlük özelliği doğrulanacak.

Tesise ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, havacılık alanında Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak büyük yatırımlara imza atmayı sürdürdüklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Bu kapsamda yakın zamanda inşaatına başlayacağımız radar kesit alanı, barındırdığı teknolojiyle dünyanın bu alandaki en gelişmiş tesislerinden biri olacak. Milli Muharip Uçak platformumuz için önemli bir testi daha böylece milli kaynaklarla ülkemizde gerçekleştireceğiz. Ülkemizin bağımsız havacılık ekosistemine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."