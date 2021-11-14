TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

İstanbul'da katıldığı bir fuar sonrası Ankara'ya dönen TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, Kızılcıhamam mevkiinde otomobili ile tıra arkadan çarptı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Serdar Demir kimdir?

1977 yılında Trabzon’da doğdu. 2000 yılında Muğla Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladıktan sonra 2002 yılında ABD New York şehrinde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

ABD’de 8 yıl boyunca ticaret ve lojistik firmalarında satış sorumlusu ve iş geliştirme yöneticisi gibi pozisyonlarda çalıştı.

2009 yılında Türk Hava Yolları Kargo bünyesinde ‘Anlaşmalar Müdürü’ olarak sorumluluk üstlendi. İki yıl sürdürdüğü bu görevin ardından ‘Dünya Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı’ pozisyona yükseldi. Serdar Demir yaklaşık 6 yıl boyunca Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürdü.

Ekim 2017 itibariyle Türkiye’nin en önemli savunma sanayii kuruluşlarından biri olan TUSAŞ’a geçti. Öncelikle ‘İşe Alım Müdürü’ göreviyle TUSAŞ yolculuğuna başlayan Demir, daha sonra Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı görevine yükseldi.

Serdar Demir, TUSAŞ’ın özellikle son yıllarda daha da artan yurtdışına ihraç edilen ürünlerle ilgili planlamaların yapıldığı birimin de başında bulunuyor ve başta ANKA olmak üzere TUSAŞ imzalı ürünlerin başka ülkelere satış sürecinde önemli roller oynuyordu.