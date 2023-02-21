TUS ve YDUS tarihleri ertelenecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) ise 4 Haziran'a erteleneceğini bildirdi.
Koca, Twitter hesabından, TUS ve YDUS sınav tarihlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
26 Mart'ta yapılacak TUS'un 15 Nisan'a, 6 Mayıs'taki YDUS'un 4 Haziran'a erteleneceğini belirten Koca, "Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri" ifadesini kullandı.
Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 21, 2023
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