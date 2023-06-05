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TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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