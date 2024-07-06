Turnuvaya çeyrek finalde veda ettik

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde A Milli Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hollanda 2-1 kazandı.

Ay-yıldızlılar 35. dakikada Samet Akaydin'in golüyle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya baskılı başlayan Hollanda 70. dakikada De Vrij'ın duran toptan attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı. Bu golden 6 dakika sonra 76. dakikada Cody Gakpo skoru 2-1 yapan golü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 2-1 Hollanda üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, EURO 2024'e veda ederken Hollanda yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu.