Turnuvadaki ilk maçta Ekvador Katar'ı mağlup etti!

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Yaklaşık 40 dakika süren görkemli açılış töreniyle adrenalinin iyice yükseldiği 60 bin kişilik Al Bayt Stadı'nda, tribünleri selamlayan FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "takımlar gelsin ve şov başlasın" davetiyle iki ülke, açılış maçı için sahadaki yerini aldı.

Valencia, kaldığı yerden devam ediyor

Süper Lig'de çok formda bir sezon geçiren ve 13 golle krallık yarışında zirvede yer alan Enner Valencia, ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki son 5 golünde imzası bulunuyor.

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alan Ekvador'un 2-1 kaybettiği İsviçre maçında takımının tek golünü atan Valencia, Honduras'ı 2-1 yendikleri ikinci karşılaşmada iki golü de kaydeden isim olmuştu.

Grupta 3. olarak kupaya veda eden Ekvador, 2018 Rusya'ya ise gidememişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da maçı izledi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Ekvador maçını da tribünden takip etti.