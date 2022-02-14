Türkücü sevgilisine ikinci kez dolandırılan Safiye Çallı'ya bir şok daha!

Safiye Çallı'nın yaklaşık 700 bin lirasını aldığı öğrenilen genç türkücü Cüneyt, borcunu ödeyeceğine dair Müge Anlı'ya söz vermiş ve Safiye Çallı'ya vermek üzere stüdyoya 80 bin TL ve yeni aracını getirmişti.