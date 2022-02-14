Türkücü sevgilisine ikinci kez dolandırılan Safiye Çallı'ya bir şok daha!
Sosyal medyadan tanıştığı, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi türkücü Cüneyt tarafından ikinci kez dolandırıldığını söyleyen Safiye Çallı'ya bir kötü haber de Müge Anlı'dan geldi.
25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra kendisinden 15 yaş küçük sosyal medya aşkı türkücü Cüneyt tarafından dolandırıldığını iddia Safiye Çallı, Müge Anlı'dan yardım istemişti.
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İki evini ve temizlik yaparak kazandığı paraları genç türkücüye kaptıran Çallı, programda göz yaşlarına hakim olamamıştı.
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Genç türkücünün Çallı'dan aldığı paralarla kendine yeni bir araç aldığı ortaya çıkınca Müge Anlı sinirlerine hakim olamamış ve programa katılan genç türkücüye, TDK'dan "jigolo" tanımını okuyarak 'Bu işi mi yapıyorsunuz?' diye sormuştu.
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Safiye Çallı'nın yaklaşık 700 bin lirasını aldığı öğrenilen genç türkücü Cüneyt, borcunu ödeyeceğine dair Müge Anlı'ya söz vermiş ve Safiye Çallı'ya vermek üzere stüdyoya 80 bin TL ve yeni aracını getirmişti.
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