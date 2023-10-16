Türksat 6A haziranda fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A çalışmalarında gelinen son aşamaya ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

Uraloğlu, Türksat 6A'nın şu ana kadar yapılan tüm testlerden başarıyla geçtiğini belirterek, "Yeni uydumuz Türksat 6A, 2024'te haziran ayı içerisinde fırlatılacak. 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olma hususunda kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre; Türksat 6A haberleşme uydusu, Türkiye'yi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden birisi haline getirecek.

Tüksat 6A, 42 doğu boylamında hizmet verecek ve yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kilovat güce sahip yerli haberleşme uydusu, 20 aktarıcı ile donatılacak.

Uydu, Ku bantta hizmet verecek ve önceki uyduların erişmediği Güneydoğu Asya gibi bölgelere de ulaşım sağlayacak. Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testleri, Türksat, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye Uzay Sanayii AŞ iş birliğiyle yapılıyor.

Şu anda; ısıl yapısal yeterlilik modeli, mühendislik modeli ve uçuş modeli olmak üzere 3 ayrı model üretimi planlanan Türksat 6A projesinde, ısıl yapısal ve mühendislik modellerinin üretim, entegrasyon ve testleri tamamlandı.

Sistem seviyesi ilk fonksiyonel testleri, termal vakum testi, titreşim testi, akustik testi ile elektromanyetik uyumluluk testleri de tamamlanmış durumda.