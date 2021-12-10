Türksat 5B'nin fırlatılma tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5B uydusu ile ilgili önemli tarihi açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 5B uydumuz 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak." ifadelerini kullandı.

20 KAT FAZLA VERİMLİLİĞE SAHİP

Karaismailoğlu, "Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkânı olan KA band kapasitesini 15 kat artıracak. Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip." dedi.

Karaismailoğlu daha önce yaptığı açıklamada TÜRKSAT 5B'nin özelliklerine değinmişti:

Türksat 5B uydusunun özelliklerine de değinen Karaismailoğlu, faydalı yük kapasitesi ve güç değerleri ile Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B'nin Sabit Uydu Servis FSS sınıf uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu (High ThroughputSatellite-HTS) kategorisinde yer aldığını söylemişti.