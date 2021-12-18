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Türksat 5B uydusu yarın uzaya fırlatılacak

Türksat 5B uydusu yarın sabah Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Türksat 5B uydusu yarın saat 06:58'de, Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak.

Türkiye'nin haberleşme kapasitesine büyük katkıda bulunacak Türksat 5B uydusu ile Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı 5'e çıkacak.

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye, Türksat 5B uydusu ile karasal altyapıyla erişilemeyen yerlere internet altyapısını rahatlıkla kurulabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRKSAT tarafından yayınlanan tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Uydumuz uzaydaki yolculuğuna başlıyor! Gelecek seninle, gelecek bizimle. Hep birlikte Güçlü Türkiye!" ifadelerine yer verdi.

 

 

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