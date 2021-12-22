TURKOVAC'ta seri üretim başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da TURKOVAC aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemi ile katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Ülkemizde üretilebilir hale gelmesi çok önemlidir. Kendi bilim insanlarımız ve araştırmacıllarımız tarafından geliştirilmesi çok daha anlamlıdır. Yerli aşımızın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür. Böylece vatandaşlarımıza Sinovac ve Biontech aşısının ardından TURKOVAC'ı da sunabileceğiz. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. TURKOVAC aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum."

"COVID-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk"

"Yerli inaktif COVID-19 TURKOVAC aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretime bugün itibariyle başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Şanlıurfa'da üretim yapılan merkezlerimizden birindeyiz. 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece COVID-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri olduk. Şu an dolum tesislerinin olduğu alandayız. Şu an dolum, etiketlenme ve ambalajlanma olan noktadayız. Dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması burada yapılıyor, üretim başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi TURKOVAC'ın başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletimizin başarısıdır."

Aşı ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşı ne zaman hizmete sunulacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tetkikleri halen yapılıyor olacak. Gelecek hafta tetkiklerinin biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız."

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından da "TURKOVAC, ülkemize ve insanlığa hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

"Dünyanın en büyük kapasiteli aşı Ar-ge ve üretim merkezi olacak"

Bakan Koca, Erdoğan'ın hıfzıssıhha ile ilgili sorusuna da şöyle cevap verdi:

"İhale sürecinin gelecek hafta tamamlanmasını planlıyoruz. Hıfzıssıhha ile ilgili 10 gün kadar önce ihale süreci başladı, teklifler alındı. Gelecek hafta ihalenin sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Ankara Havalalanına yakın yerde 50 bin metrekare kapalı alanlı ve gelecek yıl bitirilmek üzere ihale süreci başlamış oldu. Hem MRNA aşısı hem inaktif aşı hem nazal aşı hem protein aşısı hem de adonovirüs aşısı olmak üzere ileri teknolojilerin bir arada olduğu dünyanın en büyük kapasiteli aşı Ar-ge ve üretim merkezi olacak. İnsanlığın kullanımına verilmek üzere güçlü bir aşı Ar-ge ve üretim merkezi olacak."

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan acil kullanıma onay

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC'a acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.

Yerli inaktif COVID-19 aşısı TURKOVAC'a ilişkin TİTCK'den sitesinde yayımlanan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle geliştirilen ilk yerli ve milli inaktif COVID-19 aşısı TURKOVAC halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir. Bilimsel değerlendirmeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir."

"Omicron varyantında seyir kontrollü şekilde sürüyor"

Bakan Koca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Koca, basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalar da yaptı:

Son dönemde en çok konuşulan konuların başında Omicron varyantının geldiğini vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

"Avrupa, salgının yeniden merkezi oldu. Avrupa'da artış olduğunda bu durum yaklaşık 3-4 hafta sonra ülkemizde de görülebiliyor. Bugüne kadar önemli bir artış gözlemlenmedi. Kontrollü seyir devam ediyor. Bugün en çok konuşulan konu, Omicron varyantı. Yakın zamanda dünya genelinde Omicron'un baskın varyant olmasını bekliyoruz. Gelen ön bilgiler, bu varyantın bulaşıcılığının daha yüksek olduğu ancak hasta etme gücünün diğer varyantlara göre düşük olduğu yönünde. Bununla birlikte bulaşıcılığın yüksek olması nedeniyle hepimizin bildiği kişisel korunma tedbirlerine daha dikkatli şekilde devam etmeliyiz. Ancak hasta etme gücünün diğer varyantlara göre düşük olduğu şeklinde. Bununla birlikte bulaşıcılığının yüksek olması nedeniyle hepimizin bildiği kişisel tedbirlere daha dikkatli şekilde devam etmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum."

Bakan Koca, son 1 ayda 60 yaş üzerindeki kişilerin vakalar içerisindeki payının yüzde 16, vefatlar içerisindeki payının ise yüzde 87 oranında olduğunu söyledi.

"Şanlıurfa Şehir Hastanesi 2023'te tamamlanacak"

Şanlıurfa'daki sağlık yatırımlarına ilişkin detaylı bilgi veren Koca, 2002'ye göre kentteki doktor sayısının 5 kat artarak 2 bin 710'a yükseldiğini aktardı.

Koca, Şanlıurfa'ya 60 hekim ile 560 sağlık personelinin atanacağını müjdeledi.

Kentte yapılacak 59 yeni sağlık yatırımının daha planlamasının tamamlandığını aktaran Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel bütçe kaynaklarıyla yaptığımız şehir hastanemizi 2023 yılında tamamlayacağımızı bugün huzurlarınızda açıklamak istiyorum. Şanlıurfa şehir hastanemiz 1700 yatağıyla hem ilimizin hem de bölgenin tüm sağlık ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca 2022 yılında Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Haliliye ek binasının yanına 150 yatak daha kazandıracağız. Eski Harran Tıp Fakültesi yerine 150 yataklı yeni yatırımımıza da 2022'de başlayacağız. Haliliye ilçesinde millet bahçemizin karşısında çocuk hastanesi yapmayı planladık."