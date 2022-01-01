TURKOVAC'ın etkinlik oranı belli oldu
Uzun zamandır beklenen Türkiye'nin geliştirdiği aşı TURKOVAC, acil kullanım onayı aldı ve nihayet vatandaşlara aşı olarak uygulanmaya başlandı. Şimdi merak edilen ise TURKOVAC'ın etkinlik oranı. İşte bununla ilgili de ilk sonuçlar geldi.
Türkiye'nin coronavirüse karşı geliştirdiği yerli ve milli aşı TURKOVAC'a ilgi yoğun. Acil kullanım onayı alan TURKOVAC'la ilgili bir araştırma sonucu daha açıklandı.
Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde Acil Kullanım Onayı alan Covid-19 aşısı TURKOVAC'a ilgi yoğun.
Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanan yerli aşıya ilişkin "e-Nabız üzerinden binin üzerine kabul edilen aşı randevusu var. Gördüğümüz kadarıyla aşımıza talep katlanarak artıyor." dedi.
Ateş, TURKOVAC'ın uygulanmaya başlandığı Ankara Şehir Hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TURKOVAC aşısı yaptırdığını hatırlattı.