Türkmenistan'da bir adam aynı anda 4 kadınla evlendi

Türkmenistan'da gerçekleşen olay izleyenleri şoka uğrattı. Aynı anda dört kadınla birden evlenen damat, sosyal medyada gündem oldu. Düğün salonuna hareketli bir müzikle önden giren damadı, evleneceği dört eşi de arkasından takip etti.

Eğlencelerden sonra nikahlarını kıymak için gelen nikah memuru önce damata ardından gelinlere tek tek mikrofon uzatarak nikahlarını kıydı.