Türkmenistan ile meteoroloji alanında iş birliği anlaşması!

Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan arasında uzun yıllar boyunca pek çok alanda süregelen iş birliği meteoroloji alanında da devam ediyor. Türkiye ve Türkmenistan arasında Meteoroloji Alanında İş Birliği Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Türkmenistan Çevre Koruma Bakanı Sayın Çarıgeldi Babaniyazov imza attı. Anlaşmaya göre, başta iklim değişikliği ve personel eğitimi olmak üzere, pek çok alanda iş birliği ve teknik destek sağlanacak.

"TÜRKMENİSTAN İLE TECRÜBEMİZİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov'un başkanlığında düzenlenen iş birliği anlaşmaları törenine iştirak ettiklerini söyledi. Türkmenistan ile yapılan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Özhaseki, şu ifadeleri paylaştı:

“Soy birliğimiz, gönül birliğimiz olan Türkmenistan'la imzaladığımız anlaşmayla; deniz meteorolojisi, zirai meteoroloji, iklim ve iklim değişikliği, sayısal hava tahmini modelleri ve bölgesel iklim modelleri, uydu ve meteorolojik radar verilerinin kullanımı, gözlem sistemlerinin kurulması ve personelin teknik eğitimi ve otomatik meteorolojik gözlem istasyonu sensörlerinin kalibrasyonu konularında iş birliğimizi geliştireceğiz. Her daim güçlü bağlarla bağlı olduğumuz dost ve kardeş Türkmenistan ile tecrübe ve deneyimlerimizi paylaşmaya, birçok konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”