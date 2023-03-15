Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Berdimuhamedov depremde ölenler için mevlit okuttu

Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov Kahramanmaraş merkezli depremde hayatı kaybedenler için melvül okuttu.

Çalık Holding’in iştirak şirketi Gap İnşaat'ın, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta inşaatına başladığı 3 hastanenin temelini atma törenine katılan Gurbanguli hastane yatırımlarının Türkmenistan sağlık politikasında öncelikli yer aldığını ifade etti. Gurbanguli Berdimuhamedov, “Bugün burada ülkemde aynı anda üç modern tıbbi kurumun uluslararası onkoloji, pediyatri ve diş sağlığı merkezinin temelini atıyoruz. İnsan sağlığına yatırım devletimizi sağlık politikasının önemli bir ayağını oluşturuyor. Toplumumuzun ve devletimizin en büyük değeri insan sağlığıdır. 'Sağlıklı toplum sağlıklı devletin temelidir' ilkesiyle, bu alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Burada özellikle, ülkemizde uzun süredir çalışmalarını sürdüren ve sağlık, enerji, tekstil, inşaat gibi sektörlerde önemli işlere imza atan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a teşekkür ederiz” dedi.

Konuşmasında, bağımsızlığını ilan ettiği dönemde Türkmenistan’ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Berdimuhamedov, Türkmenistan’ın tarafsızlık statüsü Birleşmiş Milletler’de onaylandığında da ilk destek veren ülkenin yine Türkiye olduğunu vurguladı.

Türkmenistan'ın hidrokarbon zenginliği açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığının altını çizen Berdimuhamedov, “Türkmenistan olarak amacımız bu hidrokarbon zenginliğimizi büyük Türk ailesi ile paylaşmak. Her Türk ailesinin ocağına ulaştırmaktır” diye konuştu.

Çalık: Sağlık alanında geniş çaplı yatırımlar yapılıyor

Aşkabat’taki temel atma töreninde konuşan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ise Türkmenistan'da modern sağlık merkezleri ve çok amaçlı hastaneler, inşa edildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Toplumun ve devletin en yüksek değeri olan insan sağlığının korunması Türkmenistan'da devlet politikasının öncelikli yönlerinden biridir. Son yıllarda Türkmenistan’da ulusal ekonominin tüm sektörlerinde olduğu gibi, sağlık alanında da geniş çaplı yatırımlar yapılıyor. Sağlık alanında büyük başarılar elde ediliyor. İlaç ve sağlık ürünlerini üretebilen fabrikalar kuruluyor. Bunun sonucu olarak da hastalıkların teşhis, tedavi ve önlenmesinde, kaliteli tıbbi hizmet sunumunda, ileri yöntemlerin ve yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesinde güzel sonuçlar alınıyor. Türkmenistan’ın sağlık ve ilaç sanayi sistemini tamamen dönüştüren bu muazzam çalışmalar nüfusun sağlık durumunu önemli ölçüde değiştirdi, ortalama yaşam süresinin artmasını sağladı. Türkmenistan’ın Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un ileri sürdüğü ‘Vatan ancak halkı ile Vatandır! Devlet ancak halkıyla devlettir!’ ilkesine dayalı olarak, ulusal sağlık sisteminin daha da gelişmesi, modernleştirilmesi için yeni hedefler belirleniyor. Türkmenistan, sağlık sistemini ilerletecek, daha da geliştirilecek şekilde güçlü adımlar atılıyor. Bugün burada temelini attığımız 500 yataklı uluslararası onkoloji klinik merkezinin, 160 yataklı uluslararası çocuk sağlığı merkezinin ve diş merkezinin inşa edilmesi bunun önemli bir kanıtıdır. Türkmenistan da müteahhit olarak bulunmaktan, sağlık sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktan dolayı derin memnuniyet duymaktayız.

Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral da yaptığı konuşmada Türkmenistan'ın depremin ardından Türkiye'ye 7 Şubat'ta 10 kişiden oluşan bir sağlık ekibi ve özel bir uçakla sağlık malzemesi gönderdiğini anımsatarak, "Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov elçiliğimizi ziyaret etti ve sayın cumhurbaşkanımıza ve milletimize taziyelerini iletti. Büyükelçiliğimizde açılan taziye defterini imzaladı ve şehitlerimiz için hep beraber dua ettik. Bugün Aşkabat'ta Hz. Ömer Camii'nde mevlit yemeği verildi. Türkiye'den din adamları, hocalarımız eşlik etti. Türk ve Türkmen halklarının kardeş olduklarını, tek millet iki devlet vurgusu yaptı. Türkmenistan'ın bu zor günlerde Türkiye'nin yanında olacağını ve yardımlarını sürdüreceğini ifade etti” ifadelerini kullandı.

GAP İnşaat tarafından Türkmenistan'da yapılacakı hastaneler modern ve güncel teknoloji ile donatılmış 500 yatak kapasiteli Uluslararası Onkoloji Merkezi (Kanser Teşhis ve Tedavi Merkezi), 160 yatak kapasiteli Uluslararası Pediatri Merkezi (Çocuk Hastalıkları Merkezi) ve 80 kişiye tedavi hizmeti verebilen Stomatoloji Merkezi (Ağız ve Diş Hastalıkları Merkezi) anahtar teslim inşa edilerek 2026 yılında Türkmenistan Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek.