Türklerden 4 4'lük gece!
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ile Sivasspor ülkemizi gururlandırdı. 4 temsilcimiz de rakiplerini devirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ile Sivasspor ülkemizi gururlandırdı. 4 temsilcimiz de rakiplerini devirdi.
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UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir deplasmanda sürpriz şekilde berabere kaldığı Rigas Skola'yı sahasında 3-0'lık farklı skorla geçti.
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UEFA Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yendi ve 7 puanla liderliğe yükseldi.
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Geçen hafta Monaco deplasmanında uzatmalarla yaklaşık 85 dakika 10 kişi oynayan ve 3-1 kaybeden Trabzonspor, Akyazı'daki rövanşta Fransız ekibini 4-0’lık skorla yendi.
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