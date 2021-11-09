Türkkan'dan şehit yakınına küfür skandalında gözaltı kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretleri sırasında şehit yakınına küfredilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A. İstanbul'da gözaltına alındı. H.T.A.'nın da şehit yakınına küfrettiği kaydedildi.

H.T.A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan H.T. A. adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Bingöl'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, "Bu kadına inanmayın, bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben bunun yüzünden cezaevine gireceğim" diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan boynuna sarıldığı Gümren'i bir süre dinlenip sonra küfretti. Tepkiler üzerine Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Öte yandan İYİ Parti Meclis Grubu, Lütfü Türkkan'ın yerine grup başkanvekili olarak İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta'yı seçti.