Türkiye'yi sarsan depremler dünya basınında geniş yer buldu
Türkiye dün güne Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremle uyandı. Deprem, 10 ilden hissedildi. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürerken Türkiye'de meydana gelen depremler dünya basınında geniş yer buldu.
Reuters, "Türkiye'deki depremlerde can kaybı 3 bine yaklaştı, ekipler kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" manşetine yer verdi.
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Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından özel sayfa hazırlayan BBC'nin internet sitesinde anbean gelişmeleri görmek mümkün.
BBC, manşetinde ise "Türkiye’deki depremde binlerce kişi hayatını kaybederken, kurtarma ekipleri gece boyu çalışmaya devam etti" ifadelerine yer verdi.
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CNN International da Türkiye'deki depremleri anasayfasına taşıyarak, gelişmeleri canlı olarak takip etmek mümkün.
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Türkiye'deki depremleri manşetine taşıyan New York Times, "Türkiye ve Suriye yeni bir felaketle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.
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