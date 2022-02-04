Türkiye'yi Pekin Kış Olimpiyatları'nda 7 sporcu temsil edecek
24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu Çin'de yarışacak.
4-20 Şubat`ta düzenlenecek Kış Olimpiyatları`nda 90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele verecek. Müsabakalar TRT Spor, TRT Spor Yıldız`dan izleyiciyle buluşacak.
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2008 Pekin Olimpiyatları için inşa edilen "Kuş Yuvası" adı verilen Ulusal Stadyum, 4 Şubat`ta Kış Olimpiyatları`nın açılış törenine ev sahipliği yapacak. İşte Türkiye`yi temsil edecek milli sporcular...
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Yusuf Emre Fırat / Kayaklı Koşu-Bireysel Sprint
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Özlem Ceren Dursun / Kayaklı Koşu-Bireysel Sprint
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