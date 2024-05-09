Türkiye'ye yeniden çöl tozu geliyor!
Türkiye genelinde güneşli günler sürerken, yağışlar batı ve güneydoğudan ülkeye giriş yapmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’ye cuma günü Arabistan ve Afrika'dan gelecek olan çöl tozuna karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı açıklamaya göre Türkiye’ye yeniden çöl tozu geliyor.
Toz taşınımı, özellikle 9 Mayıs Cuma günü etkisini artıracak.
Batı Anadolu'ya çöl tozları Sahra Çölü'nden, Güneydoğu Anadolu'ya ise Arabistan'dan gelecek.
Toz taşınımının havada askıda kalmayacağı, yağmurun da beklendiği belirtildi.
Mısır üzerinden esen rüzgarlarla taşınan ince toz partikülleri, önümüzdeki günlerde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak gibi illeri etkisi altına alması bekleniyor.
“Toz taşınımı özellikle cuma günü yoğunlaşacak”
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bugünden itibaren Arabistan ve Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'ye toz taşınımı geleceğini açıkladı.