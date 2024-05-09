Türkiye'ye yeniden çöl tozu geliyor!

“Toz taşınımı özellikle cuma günü yoğunlaşacak”

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bugünden itibaren Arabistan ve Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'ye toz taşınımı geleceğini açıkladı.