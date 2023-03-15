Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2'si FETÖ'cü 7 kişi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından ülkemize gönderilmeye çalışılan 7 şahıs Edirne'deki hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

MSB sosyal medya hesabından, "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında! Yunanistan sınırından ülkemize gönderilmeye çalışılan 7 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.