Ve Togg dünya sahnesinde

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, SUV olarak duyurulan ilk modelinin ardından, sedan için harekete geçmişti. İlk görüntüler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Yerli otomobil Togg, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), TOGG otomobili ilk kez uluslararası sahnede yer aldı.

Daha önce SUV modeli tanıtılan Togg'un Sedan versiyonu ilk kez görüntülendi.

Togg Sedan'ın ilk görüntüleri de Togg'un resmi Twitter hesabından, "Togg'un dinamik ve yenilikçi vizyon otomobili ile tanışmaya hazır mısınız?" notuyla paylaşıldı.