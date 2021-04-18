Türkiye'nin yardım eli Malezya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulunun (MAPIM) ortaklığında Malezya'nın 4 ayrı kentinde gerçekleşen etkinlikte, zor durumdaki Arakanlı Müslüman mültecilere bir ay yetecek temel gıdaların yer aldığı koliler dağıtıldı.

Sıkı COVID-19 tedbirleri altında gerçekleşen yardım etkinliklerinde sosyal mesafenin korunması için koli dağıtımları, tek seferde 30 ihtiyaç sahibinin katılımıyla gerçekleşti.

Kajang şehrinde 130 koli dağıtımı yapılırken, Sri Kembangan'da 120, Kuala Kedah'da 100 ve Sungai Petani'de 250 koli dağıtıldı.

"Türkiye'nin şefkat ve merhamet elleri dünyanın dört bir yanına ulaşıyor"

Kajang'daki dağıtım etkinliğini organize eden MAPIM çalışanı Ilham Azmi, Malezya genelinde 600 koli dağıtıldığını kaydederek, "Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliğimiz kapsamında her sene gerçekleştirdiğimiz yardım etkinliklerinde bu sene de Arakanlı mültecilerin ramazan ihtiyaçlarını giderdik." dedi.

Ilham, Türkiye'den gelen bağışlar sayesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünün güldüğünü belirterek "Bütün Türk halkının ramazanını tebrik ediyor ve yardım eden herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2013'ten bu yana iş birliğimizin sürdüğü TDV ile ilerleyen yıllarda beraber nice faaliyetler yapmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı da "11 ayın sultanı ve dayanışma ayı ramazanda Türkiye'nin şefkat ve merhamet elleri dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Bugün de ülkemizden binlerce kilometre öteye, Malezya’ya uzandı." açıklamasında bulundu.

Büyükelçi Kavakcı, TDV ve MAPIM iş birliğinde yapılan yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Büyükelçilik olarak bu yardım etkinliğinde bulunduk, ülkemize ve milletimize Malezya'da edilen hayır dualarına, gösterilen teveccühe ve muhabbete bir kez daha tanıklık etmekten memnuniyet duyduk." diye konuştu.