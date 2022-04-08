Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, ABD Başkanı Biden tarafından kabul edildi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden ile Oval Ofis'te çekildiği bir fotoğrafa yer verdi.

Büyükelçi Mercan, "4 Nisan 2022 tarihinde Başkan Biden tarafından kabul edildim." ifadesini kullandı.

ABD'deki Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, göreve geldiğinden bu yana Beyaz Saray'da yabancı misyon temsilcilerini ağırlamayan Biden, ilk kez Beyaz Saray'da büyükelçileri kabul etti.