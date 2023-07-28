Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi ön elemelerinde oynadığı ilk maçlarının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri değişti.
Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi ön elemelerinde mücadele eden temsilcilerimiz ilk maçlarına çıktı.
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Temsilcilerimiz ilk maçlarında 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
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Avrupa Kupalarına daha fazla ekiple katılabilmemiz için oldukça önemli olan UEFA sıralamasında Türkiye'nin yeri değişti.
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Türkiye, sıralamada bir basamak yükselerek 12. sıraya tırmandı.
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