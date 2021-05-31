Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısı Avrupa'nın dilinde

Türkiye'nin Polonya'ya 24 adet Bayraktar TB2 SİHA satması Avrupa'da gündemin en önemli maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Türkiye'nin savunma sanayiinde yakaladığı başarı dikkat çekerken Alman medyasında çıkan bir haberde Türkiye'nin yakaladığı ivmenin altı çizildi.

Alman Welt gazetesinde yayınlanan bir haberde Türkiye'nin ilk kez bir NATO ülkesine yaptığı SİHA satışının ABD ve Rusya'ya yönelik bir mesaj olduğu belirtildi.

“Biden ve Putin'e bir sinyal olarak Polonya-Türkiye insansız hava aracı anlaşması” başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi:

"RUSYA DİKKATLE TAKİP ETTİ"

"Polonya ile ABD’nin İHA görüşmeleri bitti. Polonya, Türk ürününe 270 milyon dolar yatırım yaptı. Polonya, silah tedarikçisini değiştirebileceğinin sinyalini verdi. Polonya’nın Bayraktar TB2 alma kararı Rusya'da da dikkatle takip edildi."

"HERHANGİ BİR İHA DEĞİL"

"Polonya, muharebe kabiliyetinde Almanya’yı geçecek. Almanya, böyle bir altyapıya bile sahip değil. Türk üretimi Bayraktar TB2 herhangi bir İHA değil."

"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BAŞARI"

Avrupa ülkeleri kendi insansız hava aracı ürünlerine sahip değil, bu yüzden Polonya’ya teklif yapamadılar. Bu satış Türkiye için büyük başarı."