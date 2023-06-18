Türkiye'nin saklı gücü: Toryum!

Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de bulduğu doğal gaz rezervlerinin yanı sıra Doğu Anadolu'da bulduğu yeni petrol kaynaklarını da milli ekonomiye kazandırmaya çalışıyor.

Enerji alanında önemli yatırımlar yapan Türkiye, nükleer enerjide de önemli atılımları hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son aşamaya gelinen Akkuyu NGS ile nükleer enerji üretibilen ülkeler ligine adım atacak Türkiye, bir yandan da geleceğin temiz enerji kaynakları için kritik adımlar atıyor.

Nükleer enerjide toryum devrimi

FİGES ve TÜBİTAK iş birliğinde yürütülen proje ile toryum yakıtlı ergimiş tuz reaktörünün ısı değiştiricilerinin analiz ve tasarımları, yoğun bir çalışmadan sonra başarıyla tamamladı.

Ergimiş tuz reaktörü prototipini üretme çalışmasını, ASO; FİGES Mühendislik ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın da desteğiyle yürütüyor. Toryum kullanan ergimiş tuz reaktörleri çalışmaları ise TENMAK ve TÜBİTAK iş birliği ile de sürdürülüyor.

Çin hayata geçirdi

Uranyuma göre göre daha az riskli ve daha verimli olan toryum bazlı nükleer reaktörü ilk hayata geçiren ülke Çin oldu. Çin, soğutma için suya ihtiyacı olmayan ve 20 bin yıl enerji üretebilecek sıvı toryum nükleer reaktörünü faaliyete geçirdi.

Toryum rezervinde Türkiye ikinci

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporuna göre dünya genelindeki 6,7 milyon tonluk toryum rezervinin yüzde 11'i Türkiye'de bulunuyor. Sadece Isparta Aksu bölgesinde tespit edilen 20 bin tonun üzerindeki toryum rezervi, Türkiye’nin 100 yıl boyunca enerji ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte.

FİGES ve TÜBİTAK işbirliğinde yürütülen proje hayata geçirildiğinde Türkiye, kendi öz kaynakları ve insan gücü ile oldukça verimli ve güvenli bir enerji kaynağına daha kavuşarak enerjide dışa bağımlı bir ülke olmaktan kurtulacak.