Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi kızdırdı!

Türk Hava Kuvvetleri, 5-16 Ekim 2020 tarihleri arasında S-400 bataryası ile bir dizi atışlı test icra edecek. Atışlı testler esnasında, 10 adet Banshee Hedef Uçağı kullanılacak. Sinop'ta gerçekleştirilecek teste, S-400'ün radar işlevselliği, hedef tespit ve takip yetenekleri, iletişim sisteminin kabiliyetleri ve komuta kontrol sisteminin performansı gözlenecek. Bu testin sonucunda, Türk S-400'lerinin operasyonel kapasiteye ulaşacağı tahmin ediliyor.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konudan haberdarız. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına karşı çıkmaya gayretle devam ediyoruz. Ankara'nın S-400’ün kullanıma geçirilmesi konusunda çaba göstermeye devam ettiğine dair gelen bilgilerden dolayı da derin endişe duyuyoruz" denildi. S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının, Washington'ın konuya ne kadar ciddi yaklaştığının işareti olduğu belirten açıklamada şunlar kaydedildi: "S-400 anlaşmasının ikili ve NATO ile ilişkilerin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini, aynı zamanda olası CAATSA yaptırımları getirilmesi riski taşıdığını en üst düzeylerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve beraberindeki üst düzey yetkililerin tutumumuzu anlayacağından eminiz."

Breaking:@StateDept on reports that Turkey is deploying #S400 to Sinop in order to test them next week “we continue to object strenuously to this purchase & we are deeply concerned with reports that Turkey is continuing its efforts to bring them into operation”