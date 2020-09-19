AjansHaber.com.tr Teknoloji TOGG'un fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor

Yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat çalışmaları planlara uygun şekilde devam ediyor.

Yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat çalışmaları planlara uygun şekilde devam ediyor.

TOGG'un Twitter hesabından, inşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir video paylaşıldı.

"İkinci ayı geride bıraktığımız inşaatımızda tüm zemin güçlendirme çalışmalarımız planlarımıza uygun olarak devam ediyor." ifadelerine yer verilen videoda; 50 bin metreküp kazı çalışması, 10 bin metreküp yapısal dolgu ve 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldığı belirtildi.

Videoda yer alan bilgiye göre, güçlendirme tamamlandığında toplam zemin güçlendirme kolonu (DSM) sayısı 40 bin adete ulaşacak.

Kaba inşaatın 12 ay sürmesinin öngörüldüğü TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat başlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Temmuz'da gerçekleştirilmişti.

2022 yılı itibarıyla ön üretim araçlarının bantlardan indirilmesi hedefleniyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Soylu: Çipli kimlik kartlarında yeni döneme geçtik
Karaismailoğlu: 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ilk kez havalandı
Sürü İHA yarışmasında ilk aşama tamamlandı
Güvenlik güçlerine yerli teknoloji geliyor
Dünyanın gözü Türkiye'nin ilk uçan arabasında
Uzay alanında Türkiye-Ukrayna iş birliği gelişiyor