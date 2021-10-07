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Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan yeni görsel

2022 sonunda piyasaya çıkması beklenen yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel geldi. TOGG'un bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

2022 sonunda banttan indirilecek olan Türkiye'nin Otomobili TOGG bir süredir testlerden geçiyordu.
TOGG’un Twitter hesabından test süreçlerinden bir fotoğraf paylaşıldı.

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Yapılan açıklamada, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye'nin Otomobili beyaz renk

Test aşaması devam eden TOGG’dan gelen yeni fotoğrafta, otomobilin beyaz renk olduğu ve modelde bazı farklılıklar gözlemlendi.

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Prototipinde yanlardaki kameraların yerine geleneksel aynaların kullanıldığı görüldü. Ayrıca önceki tasarımlarda ters "L" olarak konumlandırılan sis farlarının da yuvarlak olarak değiştiği dikkati çekti.

 

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Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan yeni görsel