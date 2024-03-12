Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni gelişme!

Türkiye gündemini sarsan ölümlü trafik kazasında, 17 yaşındaki oğlunu önce Mısır oradan da ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un o akşam yanında olan şirket çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı.

ŞİRKET ÇALIŞANI TUTUKLANDI

İfadesi ortaya çıkan Ayşe Ceren Saltoğlu'nun, kazayı yapan Timur Cihantimur'un aramasıyla, Eylem Tok'la olay yerine gittiklerini ve daha sonra kendilerine havalimanına kadar eşlik ettiğini anlatmıştı.

BABA CİHANTİMUR'A YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Sürdürülen soruşturma kapmasında savcılığa ifade veren Eylem Tok'un eşi Op.Dr. Bülent Cihantimur hakkında da adli kontrol kararı verildi. Cihantimur hakkında yurt dışına çıkış yasağı da verildi.