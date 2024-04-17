Türkiye’nin konuştuğu, gündemden düşmeyen Mika Can Raun kimdir, hangi estetikleri geçirdi?

Geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyetından sonra yaptırdığı estetikler ile dikkatleri üzerine toplayan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun yaşantısı ve ilişkisi ile de çok konuşuluyor. Peki, Mika Raun Can kimdir? Mika Raun gerçek adı nedir? Mika Raun kaç yaşında? Mika Raun hayatı nedir? Mika Raun nereli? Mika Raun cinsiyeti nedir? Hangi estetikleri yaptırdı? İşte merak edilen Mika Raun biyografisi…