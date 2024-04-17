Türkiye’nin konuştuğu, gündemden düşmeyen Mika Can Raun kimdir, hangi estetikleri geçirdi?
Geçirdiği estetik operasyonlar ile büyük bir değişim yaşayan Mika Can Raun, gündemden düşmüyor. Mika Raun'un eski hali ile yeni hali arasında ki farklar takipçilerini ve görenleri oldukça şaşırtıyor. Peki, Mika Can Raun kimdir? Mika Can Raun hangi estetikleri yaptırdı?
Geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyetından sonra yaptırdığı estetikler ile dikkatleri üzerine toplayan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun yaşantısı ve ilişkisi ile de çok konuşuluyor. Peki, Mika Raun Can kimdir? Mika Raun gerçek adı nedir? Mika Raun kaç yaşında? Mika Raun hayatı nedir? Mika Raun nereli? Mika Raun cinsiyeti nedir? Hangi estetikleri yaptırdı? İşte merak edilen Mika Raun biyografisi…
Mika Can Raun kimdir?
Sosyal medya fenomeni olan ve Mika Can Raun olarak tanınan Mika Raun 9 Temmuz 2021 yılında İstanbul, Büyük Ada’da doğmuştur. Annesi Şanlıurfa doğumlu babası ise Rum asıllıdır.
3 kardeşi bulunan Mika Raun halen daha Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı Bölümünde eğitim görüyor.
Marmara Üniversitesinde eğitim gören Raun, şiir yazdığını ve şiirlerine patent aldığını da belirtmiştir.