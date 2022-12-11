Türkiye'nin kıyıdaki yeni muhafızı "Barbaros" göreve hazırlanıyor
ROKETSAN tarafından geliştirilen Barbaros Kıyı Savunma Sistemi, mobil bataryalardan fırlatılacak milli Atmaca ve Çakır füzeleriyle denizdeki tehditleri bertaraf edecek. Sistemin gelecek yıl Deniz Kuvvetlerinin envanterine girmesi hedefleniyor.
Yakın zamanda test atışı gerçekleştirilen ve "Barbaros" ismi verilen kıyı savunma sistemi, milli füzeler Atmaca ve Çakır'ı kullanarak denizdeki tehditleri etkisiz hale getirecek.
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4 Atmaca füzesi ve 6 Çakır füzesi
Barbaros Kıyı Savunma Sistemi'nin bir bataryasından 4 Atmaca füzesi veya 6 Çakır füzesi ateşlenebiliyor.
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Havelsan ile iş birliği
Barbaros'un HAVELSAN tarafından geliştirilen ve birçok platforma entegre edilen Advent Savaş Yönetim Sistemi ile entegre olarak Deniz Kuvvetlerinin kullandığı ağa direkt adapte olacak ve orayla bilgi alışverişi yapabilecek.
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Hedefe odaklı, hedeflerin cinsine, tehdit seviyesine göre hedef angajmanı yapılabilecek bir kabiliyet Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulacak.
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