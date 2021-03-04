Türkiye'nin kahraman komutanı: Korgeneral Osman Erbaş

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Saray köyü nüfusuna kayıtlı olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ilk ve ortaokulu memleketinde tamamladı. Erbaş askeri okuldan başarı ile mezun olduktan sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaptı.

Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'nı yürütüyordu. Erbaş, bir sonraki YAŞ Toplantısı'nda Orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu.

15 Temmuz'un kahraman komutanı

Korgeneral Erbaş, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin darbe girişimi sırasında darbecilere karşı gelerek Adana'da İncirlik Üssü'nün darbeye dahil edilmemesinde önemli bir rol oynamıştı.

Darbe girişimi nedeniyle tutuklanan FETÖ'cü üs komutanı Bekir Ercan Van'ın sözleri de bunun adeta bunun bir deliliydi... Darbeci Van'ın, Korgeneral Erbaş'a, "Biz sizi gözaltına almaya geliyorduk, siz bizi aldınız" dediği öğrenildi.

#Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar, Türk askeri değil, katiller." sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. pic.twitter.com/fiMKvoszj7 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 4, 2021

"Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu"

T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit korgenerali duygu yüklü sözlerle andı.

.@Selcuk Bayraktar:



🔹"Şehit Osman (Erbaş) Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay Komutanıyken tanışmıştım"

🔹"Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü"#Bitlis pic.twitter.com/8zpy4Q8MkC — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 4, 2021

"Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik komutanım…"

Bayraktar Korgeneral Erbaş'ın Milli S/İHA sistemlerine katkısına dikkat çekti:

"Şehit Osman Paşamız ile 2010’da Doğubayazıt’ta Tugay komutanıyken tanıştım. Mini İHA’larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir komutanımızdı.

Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA’ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok kutlu olmuştu.

Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun komutanım…

Özlemini duyduğunuz şehadete kavuştunuz.

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik komutanım…

Sizi, muhabbetinizi, dostluğunu, kahramanlığınız hep özleyeceğiz."