Uzay heyecanını 62 yıl sonra yeniden yaşadı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı'nın tarihi yolculuğu, Türkiye saati ile 00.49'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle başladı.

Türkiye'nin birçok yerinde ilgiyle takip edilen bu tarihi an, turizm kenti Antalya'nın Kepez ilçesindeki Dokumapark içerisinde bulunan Antalya Bilim Merkezi'nde de ilgiyle izlendi. Çoğunluğu genç ve çocuklardan oluşan 300 kişilik kalabalık, merkez içerisindeki konferans salonunda tarihi anları canlı olarak ekrandan izledi.

LİSE ÖĞRENCİLERİ 5 BİN METREYE ÇIKAN FÜZE YAPTI

İzleyenler arasında bulunan Atilla Yedikardaşlar, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Heyecanlı olduğu gözlenen Yedikardaşlar, 'Türkiye'nin ilk uzay oluşumu' olarak anılan çalışmaya imza atan 4 kişiden biri olarak biliniyor.

1957 yılında Bandırma'daki lise öğrencisi bir grup tarafından kurulan Bandırma Füze Kulübü, İstanbul Teknik Üniversite'sinde Makine Mühendisliği akademisyeni olan Kirkor Divarcı'nın da destekleriyle Marmara- 1 için çalışmalara başladı. Marmara- 1, 30 Ağustos 1962'de Bandırma'dan havalandı ve Türk uzay tarihinde bir ilke imza attı.

Roket, yaklaşık 900 metreye yükseldi. Bu fırlatmadan 4 gün sonra yapılan yeni denemede ise Marmara- 2 yaklaşık 15 kilometre yol aldı ve başlığı Fener Adası'na paraşütle iniş yaptı. Marmara- 4 ise 5 bin 415 metre yüksekliğe ulaştı.

'AH O GEMİDE BEN DE OLSAYDIM'

O yıllardan bu yana hayallerinin hep uzay olduğunu söyleyen Atilla Yedikardaşlar, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğuna tanıklık etmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Yedikardaşlar, “Bir şarkı vardır; Ah o gemide ben de olsaydım. Keşke o uzay aracında ben de olup Alper Gezeravcı'nın yanında oturabilseydim. Bir ağabeyleri olarak orada olsaydım. Çocukluğuma geri gittim" dedi.

6. Hava Üssü'nde çalışmalar yaptıklarını da anlatan Yedikardaşlar, “Ben lise fen grubunda öğrenciydim. 5 bin 415 metre yükseğe çıkabildik. Belirlenen yere de paraşütle düştü. O dönem bize hava üs komutanı 2 gün bedava yemek verdi. Amacımız adımızı duyurmaktı. Türkiye haritasında Bandırma mavi renkle gösteriliyordu. Mavi renk amatör füze kulübünü temsil ediyordu" diye konuştu.

Yedikardaşlar, gençlerin uzayla ilgili çalışmalarında iddialı ilerlediğini belirterek, başarılar diledi.