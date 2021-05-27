Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı SİDA hedefi başarıyla vurdu

Denizkurdu 2021 Tatbikatı tüm hızıyla başarıyla devam ederken tatbikat kapsamında bir ilk yaşandı. Millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını yaptı ve hedefi başarıyla tam isabetle vurdu.

Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) ilk atış görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyadan paylaştı.

Denizkurdu 2021 Tatbikatı kapsamında ilk kez kullanılan SİDA'nın atışı görüntülere yansıdı. Görüntülerde milli imkanlarla geliştirilen SİDA'nın ilk atışında hedefi başarıyla vurduğu görülüyor.

DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’nda millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.#Denizkurdu2021 🇹🇷 pic.twitter.com/66yR06w6Wt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021

Deniz Kuvvetleri, bugüne kadarki en geniş kapsamlı tatbikat için Ege ve Doğu Akdeniz'e açıldı. "Denizkurdu 2021" tatbikatı, 25 bin 500 personelin katılımıyla 25 Mayıs'ta başladı.

25 bin 500 personel sahada

Tatbikata 132 gemi, 10 Denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı katılıyor. Tatbikatta 25 bin 500 personel sahada görev alıyor.