Türkiye’nin ilk Savunma Sanayi Lisesi Şile’ye açılıyor

Türkiye'deki ilk Savunma Sanayi lisesi olacak olan Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2021-2021 eğitim öğretim yılında öğrenci alınımına başlayacak. Öğrenciler LGS sınav puanlarına göre okula yerleştirilecek. Hazırlık sınıfı dahil 5 yıl eğitim süresi olan okulun hedefi kamu ve özel sektör iş birliği sağlamak.

60 ÖĞRENCİ ALINACAK

Savunma sanayiine teknik eleman yetiştiren okulu tercih edilen bir okul hâline getirerek en parlak ve istekli öğrencileri yerleştirmeyi önemseyen okul, öğrencileri çağın ve kendilerini gelecekte bekleyen şartların gerektirdiği niteliklerle donatmayı amaçlıyor.

Öğrencilerin LGS sonuçlarına göre yerleştiği okul eğitim süresi İngilizce hazırlık sınıfı ile beraber beş yıl. Hazırlık sınıfları 15'er kişilik dört sınıftan oluşacak olan okula toplam 60 öğrenci alınacak. Savunma sanayisi alanında sektörün ihtiyacına yönelik donanımlı insan gücü yetiştiren okulda makina ve tasarım teknolojileri, savunma mekanik sistemleri, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanlarında eğitim verilecek.