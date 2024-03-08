Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat

Deniz kuvvetlerimizin çok önemli bir unsuru olacaklar. Ancak Türk kadının, deniz kuvvetlerimizin, donanmamızın geniş anlamda savunma güvenliğinin önemli bir parçası olması aslında yeni bir şey değil. Türk milleti buna çok aşina. Kurtuluş Savaşı'nda kendi canı pahasına, çocukları pahasına kurtuluş mücadelesine destek veren, bizzat katılan tarihi kadın kahramanlarımızla dolu.