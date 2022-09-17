Türkiye'nin ilk ferrobor tesisinin temeli bugün atılacak!

Türkiye'nin ilk ferrobor tesisinin temeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle bugün Balıkesir Bandırma'da atılacak. Gelecek yıl deneme üretimine geçecek olan tesiste 100 kişilik de istihdam sağlanacak. Tesisle Türkiye'nin nitelikli çelik ihtiyacına ait ve yüzde 100 ithal edilen ferrobor üretimiyle cari açığa da büyük bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Bir çok alanda kullanılacak

Söz konusu tesis hayata geçtiğinde yılda 800 tonluk ferrobor üretimi planlanıyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle üretilecek ferrobor, başta demir-çelik sanayi olmak üzere bir çok alanda kullanılacak. Ferroborun en dikkat çekici kullanım alanı ise güçlü mıknatısların üretimi. Sanayi tipi mıknatısların üretiminde harç vazifesi gören ferrobor; otomotiv, tıp, ev aletleri gibi bir çok alanda da kullanılıyor.