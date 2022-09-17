Türkiye'nin ilk ferrobor tesisinin temeli atıldı. Tonu 400 bin dolar olacak!

Türkiye'nin ilk Ferrobor Üretim Tesisi’nin temeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla Balıkesir'in Bandırma ilçesinde atıldı. Eti Maden Ferrobor Üretim Tesisi, bor cevherini katma değer odaklı yeni bir ürüne dönüştürecek. Tesis yıllık 800 tona kadar üretim yapacak.

Törende konuşan Bakan Dönmez, "Bor karbürün neredeyse tamamını yurt dışından ithal ediyorduk. Bor karbür tozunun tonu yaklaşık 40 bin dolar. Zırh yapıldığında tonu 400 bin dolara kadar çıkıyor. İnşallah bor karbür tesisimizle bu değer zincirinin tamamına sahip olacağımız imkanlara kavuşacağız." dedi

"Farkı görüyorsunuz"

Bakan Fatih Dönmez, "Soruyorum boru madenden çıkarıp ihraç etmek nerede, katma değerli ürün haline getirip, değer katıp ihraç etmek nerede? Aradaki devasa farkı görüyorsunuz"

"Türkiye'nin dört bir yanında yeni fabrikalar yükseliyor"

Bakan Fatih Dönmez konuşmasına şöyle devam etti;

"Türkiye'nin dört bir yanında yeni fabrikalar yükseliyor. Avrupa enerji krizi nedeniyle bırakın yeni tesisler, fabrikalar açmayı mevcutların kapanmaması için büyük bir çaba içindeyken, Türkiye'de her gün yeni bir tesis devreye giriyor."

"2018 yılında yeni bor stratejimizi ilan etmiştik. Dünya bor üretiminde ve ihracatında lideriz. Geçtiğimiz yıl 1 milyar 30 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihimizin bor ihraç rekorunu kırmıştık. Bu yıl yola çıkarken hedefimiz 1,1 milyar dolardı. Ancak bu yıl yeni sözleşmeler, yeni pazarlar, yeni bağlantılar sayesinde hedefimizi yukarı yönlü revize ettik. Bu yıl hedefimiz 1,25 milyar dolar ile geçen yılki rekorumuzu tazelemek."

"İleri teknoloji bor ürünleri"

"Sadece yüksek üretim ve ihraç değil hedefimiz. Borda katma değerli ürün dönemini başlattık. Geleneksel bor ürünlerinden ileri teknoloji bor ürünlerine geçişi temel hedef olarak belirledik."

"2019 yılında bor karbür tesisimizin temelini atmıştık. İnşallah bu yılın sonuna doğru bor karbür tesisimizi devreye alacağız. Bor karbür yüksek mukavemet ve sertlik oranı sayesinde savunma sanayinde sıklıkla kullanılan bir ürün. Personel kıyafetleri ve araçların zırhlanmasında, nükleer enerjide ve aşınmaya dayalı mekanik parçaların üretiminde bor karbür kritik bir bileşen."

"Bor karbürün ardından lityum üretim tesisimiz için de kolları sıvamıştık. 2 yıl önce dünyada ilk defa sıvı bor atıklarından lityum üretimine Eskişehir Kırka'daki pilot tesisimizde başlamıştık. Lityum üretimi Eti Maden'deki arkadaşlarımızın 3 yıllık AR-GE faaliyetlerinin ürünü. Yüzde 100 Eti Maden'e özgü bir yöntemle, dünyada ilk defa kullanılan bu teknik sayesinde atıklardaki bor ve lityum ayrıştırıldı. Eti Maden bu üretim yönteminin patentini almak için ilgili kurumlara başvurusunu yaptı. Şunu çok rahat söyleyebiliriz."

"Rakipsiz olacağımıza inanıyorum"

"Bor cevherinde katma değer odaklı yeni bir tesisimizin daha temelini atıyoruz. İleri teknoloji ürünlerde kullanılan ferrobor özellikle çeliğe eklendiğinde mukavemetini artıran bir ürün. Biliyorsunuz Türk çeliği dünyada kalitesiyle meşhur bir ürün. İnşallah ferrobor üretiminin ardından bu alanda rakipsiz olacağımıza inanıyoruz. Çelik üretiminin yanı sıra, neodiyum mıknatıs, transformatör çekirdekleri, otomobillerin çelik aksamları, metal enjeksiyon dökümleri gibi pek çok alanda ferrobor kullanılıyor."

"Teknolojide yerlileşme için çok önemli"

"Tıp elektroniği ve ev elektronik eşyaların üretiminde de yoğun olarak kullanılan bir bileşen. Ferrobor üretimi bu teknolojilerin üretimi ve yerlileştirilmesi adına önemli bir kazanç sağlayacak bizlere inşallah."

"Fabrikamız yıllık 800 ton üretim kapasiteli olacak. Ve inşallah önümüzdeki yılın sonlarına doğru da tesisimizi devreye alacağız. 100 vatandaşımıza burada istihdam sağlayacağız. Ferrobor tesisimizin önemli bir özelliği daha var. O da yatırımımız aynı zamanda teknoloji transferini de içeriyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda buradan elde ettiğimiz tecrübelerle bu teknolojinin yerlileşmesinde de önemli adımlar atacağımıza inanıyorum."

Türkiye'nin ikk ferrobor tesisinin açılışında konuşan Etimaden Genel Müdürü Serkan Keleşer de ferrobor üretimine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Keleşer; dünyada birçok zorluğun bulunduğu bir ortamda ürünlerini gönderdiklerini belirten Keleşer, 2021 yılındaki satış rakamlarını geçmek istediklerini kaydetti.

Bütün amaçlarının satılabilirliği, kaliteyi, güveni devam ettirmek olduğunu dile getiren Keleşer, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ilk defa bordan değer zincirini, cevher, borik asit, bor karbür tozu, zırh, değer zincirini 2022'nin sonunda yapmış oluyoruz."

"Borik aside geçişimiz uzunca bir süre aldı ama bu borik asitten bor karbüre, ferrobora geçişimiz için bu süreleri beklemeyeceğiz. Bakanımızın desteğiyle 2019 yılının Ekim ayında gerçekleştirmiş olduğumuz bor karbür bir tesisimizin temelini atmıştık. Nasip olursa 2022 yılında bunu bitireceğiz. Cevher olarak yaklaşık 120 dolardan başlayan hikayemizi borik asit olarak 800-900 dolarlara getirmiştik, artık bor karbür olarak toza dönüştürdüğümüzde de 40 bin dolarlara ve yine bunların devamı olarak da 243 gramlık roket nozulunun tanesi 1000 dolardır, bunun da yüzde 70'i bor karbür tozudur, 4 milyon dolarlara gelecek seviyelere bor cevherimizi getirmiş olacağız. Aynı şekilde zırha çevirdiğimizde de yaklaşık 400 bin dolarlara gelmiş bir üründen bahsediyoruz. Türkiye'de ilk defa bordan değer zincirini, cevher, borik asit, bor karbür tozu, zırh, değer zincirini 2022'nin sonunda yapmış oluyoruz."

Keleşer, ayrıca Genel Müdürlüğün lityum pil teknolojisi alanında yaptığı çalışmaları ve diğer tesislerin durumunu anlattı.

"Nadir toprak pilot tesisimizi yine bu yılın sonunda açmayı planlıyoruz"

Bor konusunda katma değerli ürünlerin ilerleyen yıllarda daha fazla değer kazanacağını vurgulayan Keleşer, "Nadir toprak pilot tesisimizi yine bu yılın sonunda açmayı planlıyoruz. Kendi klasik sattığımız ürünlerle ilgili de yatırımlarımız devam ediyor. Yaklaşık 250 bin tonluk penta tesisini Kırka'ya kuracağız. Türkiye durmuyor, yatırımına devam ediyor, Eti Maden durmuyor yatırımına devam ediyor. Burada bize sonsuz destekleri olan Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Şeref Kalaycı, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik ve İsmail Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Birol Şahin'in yanı sıra kent protokolü ve çok sayıda kişi katıldı.

Konuşmaların ardından tesisin yapılacağı bölgeyle canlı bağlantı kurulup butona basılarak temel atma töreni gerçekleştirildi.

Ferrobor nedir

Yüzde 6- yüzde 25 arasında bor içeren gümüş-metalik gri renginde demir-bor alaşımıdır.

Nerede kullanılır

Savunma sanayi ve havacılık, otomotiv sektörü, tıp elektroniği ve elektronik ev aletleri gibi pek çok alanda kullanılarak ileri teknoloji ürünler üretiliyor.

Üretim tesisi nerede

ETİ Maden Ferrobor Üretim Tesisi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kuruluyor.

Üretim kapasitesi ne kadar

Yıllık 800 ton.