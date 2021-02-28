Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil servisi yurt dışından araçlara da hizmet veriyor

Türkiye'de elektrikli otomobillere servis ve bakım hizmeti sunan E-Garaj'ın Kurucu Ortağı Tunçyürek, aynı zamanda Tesla'nın da Türkiye'deki özel servisi olduklarını belirtti.

Türkiye'de elektrikli otomobillere servis, bakım ve teknik destek sağlayan ilk şirket olan E-Garaj'ın Kurucu Ortağı Emir Tunçyürek, Türkiye elektrikli otomobil pazarı ve elektrikli otomobillerin servis ve bakım hizmetlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin kuruluş aşamasının 3 genç girişimcinin çalışmalarıyla 2018 yılında başladığını, şirket bünyesinde 1.200 metrekarelik bir alanda 30'u aşkın personelle elektrikli otomobillere servis ve bakım hizmeti sunduklarını anlattı.

Türkiye'de elektrikli otomobillere servis ve bakım sağlayan "ilk" ve "tek" şirket olduklarını belirten Tunçyürek, "Biz 3 genç girişimci olarak bu alanda bir gelecek olduğunu öngörüyorduk ancak bu anlamda bir türlü bir atılım yapılmıyordu. 'Biz bunu başarırız" dedik. İlk olmanın heyecanı ve gururuyla şu anda işlerimize devam ediyoruz ve gelecekte çok daha iyi olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yakın ülkelerden de Tesla konusunda bize servise gelenler var"

Emir Tunçyürek, elektrikli otomobillerin servis ve bakım hizmetine ilişkin Türkiye'de ihtiyaç bulunduğuna işaret ederek, "Biz aynı zamanda Tesla'nın da Türkiye'deki özel servisiyiz. A'den Z'ye yazılımsal tüm sorunlarına biz bakıyoruz. Hatta sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp yakın ülkelerden de Tesla konusunda bize servise gelenler var." dedi.

Tunçyürek, bakım ve servis için Türkiye'de yılda yaklaşık 400 elektrikli otomobile hizmet verdiklerini bildirdi.

"Daha çok yazılımsal ya da elektriksel bir arıza olabiliyor"

Elektrikli otomobillerdeki olası arıza ve bakım konularına değinen Tunçyürek, "Elektrikli bir arabada mekanik bir aksam yok denecek kadar az olduğu için daha çok yazılımsal ya da elektriksel bir arıza olabiliyor. Bunlar da rahatlıkla çözülebiliyor. Bataryada bir arıza olması ihtimali çok düşük. Araca aşırı derecede kötü davranmanız gerekecek ki ancak olsun, o da çok zor bir ihtimal. Ufak tefek kontrollerini yapıyoruz. Bu bakımdan da servis anlamında oldukça maliyet avantajı var." diye konuştu.

"Türkiye'de başka şehirlere de servis kurmayı planlıyoruz"

Elektrikli otomobil sayısının yükselmesiyle servis ihtiyacının da artacağını ifade eden Tunçyürek, benzer servisleri başka şehirlerde de kurmayı planladıklarını söyledi.

Elektrikli otomobillerin gelişimiyle birlikte yeni teknolojilerin otomotiv yan sanayisinde yıkıcı etkisi olacağını ancak Türkiye otomotiv yan sanayinin bu değişime ayak uyduracağını belirten Tunçyürek, Türkiye'de otomotivle ilgili birçok çatı kuruluşun da bu konuda çalışmalar yaptığını anlattı.

"ÖTV zammına rağmen satışlarda artış olacağını düşünüyorum"

E-Garaj Kurucu Ortağı Tunçyürek, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarının gelişimine de değindi. Türkiye'de 2019'da yaklaşık 250 adet olan tam elektrikli otomobil satışının geçen yıl 1.600'ü geçtiğini aktaran Tunçyürek, şunları kaydetti:

"Bu 6 kattan fazla bir artış... Böyle olunca çok dikkati çekti ve ÖTV'de tekrar bir yapılandırma oldu. Geçtiğimiz günlerde ortalamada elektrikli otomobillere düşen vergi yükü 4 katına çıkartıldı. Biz de bu sektöre yatırım yapan firmalardan biri olarak bunu çok eleştirdik. Bu yönde bir karar alındı ama şu anda önümüze, bu şartlar altında bakacağız. Yine de ÖTV zammına rağmen satışlarda artış olacağını düşünüyorum. Çünkü bu dönüşüm çok büyük bir dönüşüm. Bunun önüne hiçbir şey geçemez. Türkiye'de de bunun yansımaları devam edecek. 2020 yılında satılan 1.600'lü adetlerden sonra 2021 yılında belki 10 binleri konuşmak mümkün olacaktı. Şimdi belki 3-4 binleri konuşacağız. Elektrikli otomobil piyasasının Türkiye'de hızlanarak gelişeceğine inanıyorum."

"TOGG projesini şiddetle destekliyoruz"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Tunçyürek, "Dünyada sadece otomobil sektöründe değil, enerji, ulaşım, iletişim sektörlerinde bu kadar büyük bir değişim yaşanırken Türkiye'nin, bu kadar öncü ve bu kadar hızlı bir pozisyon alarak böyle bir vizyon ortaya koyması çok değerli. TOGG projesini şiddetle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.