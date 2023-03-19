Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışı için uçakla Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'na geldi.

Otobüsle 6. Jet Üssü'nden ayrılan Erdoğan'ı vatandaşlar yollarda sevgi gösterileriyle ve çiçeklerle karşıladı. Vatandaşları selamlayan Erdoğan, törenin yapılacağı tesise hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki önemli başlıklar şu şekilde:

Bor karbür, zırh aşınmaya dayanıklı mekanik parça üretimi gibi uygulama alanları da savunma sanayiinin vazgeçilmezidir. Personel yeleklerinden korunaklı levhalara kadar pek çok yerde bu ürünleri görmek mümkündür.

Bugünkü açılışımızın önemi, ülkemize sağladığı stratejik katkı...

Bandırma tesisimizde yapılacak yaklaşık bin ton üretim iki kata varan değer artışları sağlamaktadır. Bu tesis sayesinde Türkiye sadece bor madeninin katma değerini artırmakla kalmıyor. Bugünkü açılışımızın önemi tesisin yatırım rakamlarının ötesinde ülkemize sağladığı stratejik katkıyla ilgilidir.

Eskişehir'de keşfettiğimiz nadir toprak elementimizi kazanca dönüştüreceğiz. Ham madde ile başlayıp nihai ürüne kadar uzanacak bir sistemi hayata geçirmekte kararlıyız.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 ülkesine çıkarma hedefindeyiz. Son yıllarda milletçe zorlu sınamalardan geçtiğimiz bir gerçektir. Kovid nedeniyle 2 yıl sıkıntı çektik. Kur, faiz, enflasyon yüzünden başka bir sınamadan geçtik. Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık.

Biz hiçbir tehdide hiçbir zorluğa teslim olmamış milletiz. Bugün bir yandan depremin enkazlarını kaldırıyoruz bir yandan kalıcı konutların yapımına başlıyoruz. Bir an önce vatandaşlarımızı aç açıkta bırakmayalım. Sanayicisiyle, esnafıyla deprem bölgesindeki üreticilerimizi destekleyerek istihdamı sağlıyoruz. Bu felaketin izlerini de sileceğiz.

Deprem bölgelerinde vatandaşlarımdan bir yıl izin istedim. Biz bir yıl içerisinde kalıcı konutları da bitireceğiz. Çadırkentten konteynerkentlere, bunlarla birlikte prefabrik kentler yapıyoruz. Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak. Dolaştığımız deprem kentlerinde vatandaşlarımızın şu ifadeleri bizi ayakta tutuyor: 'Baba bizi bırakma'

Alt yapısıyla üst yapısıyla yeni, güvenli yerleşim yerleri kurarak Türkiye yüzyılına doğru yürümeyi sürdüreceğiz. İşte bunlar onlarla uğraşırken bakın biz ne ile uğraşıyoruz. Bor madeniyle alakalı onun çeşitlendirilmesiyle, aramızdaki fark bu. Bütün bunları başarana kadar bize durmak, dinlenmek haramdır. Türkiye'nin bir kısmında yaşanan sıkıntı için ülkenin tamamıyla güçlü olması şarttır. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırırken diğer şehirlerimizi ihmal etmiyoruz.

''Ben milletime şikayet ediyorum''

TOGG ön siparişleri alınmaya başladı, rekor bir talebe ulaştı. Ay sonundan itibaren teslimatları gerçekleştireceğiz. Buradan elde ettiğimiz tecrübe ile Kütahya'da 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi kuracağız. Durmak yok yola devam. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milletimize sunma çabalarımız bunlardan biridir.

Ana muhalefet yanındakilerle beraber Akkuyu Nükleer Santralini gezmek istiyorlar, geziyorlar, 'Çok güzel' diyorlar. Geldikten sonra 'Yaptırmayacağız' diyorlar. Bu nasıl kafadır? Ben milletime şikayet ediyorum, sevgili halkım işte o ana muhalefet ve yanındakiler bu ülkede yarın inanın elektrikler yine kesilir. Benim vatandaşım bunlara 14 Mayıs'ta oy vermeyecek. Yusufeli Barajı bir yeşil enerjidir, hidroelektrik santralidir.

Başkaları ne yaparsa yapsın biz hakkın rızası için, halkın rızası için hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletimize ne söz verdiysek, tek tek hayata geçireceğiz.



Yılda 1000 ton üretim



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tam kapasite çalıştığında 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda 1000 ton bor karbür üretilecek. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.



Öte yandan, Kütahya'nın Emet ilçesinde yıllık 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.