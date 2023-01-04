Türkiye’nin İlk bilimkurgu öykü dergisi Roket yayın hayatına başladı

Türkiye'nin ilk bilmkurgu öykü dergisi Roket yayın hayatına başladı.

Ruhşen Doğan Nar'ın editörlüğünü üstlendiği ve matbu olarak basılan dergi Plüton Yayın etiketiyle raflardaki yerini alıyor.

İçimdeki Robot, Bir Gün Mutlaka Delireceğim ve Kıyamet Geliyorum Der gibi kitaplarıyla tanınan, yer aldığı birçok seçkiyle kendinden söz ettiren Ruhşen Doğan Nar, Türk bilimkurgu edebiyatında bir ilk olma özelliği taşıyan Roket'e önderlik ediyor.

Roket'in ilk sayısında öyküleri ile yer alan yazarlar şöyle:

Emre Bozkuş, Faruk Korkmaz, Frederic Brown, Metin Uçar, Orkun Uçar, Ruhşen Doğan Nar, Ümit Büyükyıldırım.

Redaksiyonu Emre Bozkuş'un üstlendiği derginin kapak tasarımı Dilara Dursun'a, sayfa tasarımı ve yayın koordinatörlüğü ise Toprak Şems Tezcan'a ait olan 50 sayfadan oluşan Robot dergisinin ilk sayısı Aralık 2022 itibarıyla çıktı.