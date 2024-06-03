Türkiye'nin ihracatı mayısta rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İthalatçılar Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Mayıs ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 24,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir.

Mayıs ayında, ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisi ile dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 48 azalarak 6,5 milyar dolara geriledi.

Dış ticaret dengesi eksi 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İthalatımız yıllık bazda yüzde 10,3 oranında geriledi.

Dış ticaret açığı ilk 5 ayda yüzde 34,4 düşüşle 36,8 milyar dolar oldu."