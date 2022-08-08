Türkiye'nin ihracat artışında Rusya başı çekti!

Türkiye devam eden jeopolitik risklere karşın güçlü ihracat performansını sürdürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel tedarik zincirinde görülen aksamalar ve ülkelerin Rusya ile ticari ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine karşın Türkiye sürdürdüğü denge stratejisi ve etkili dış politikayla Rusya'ya ticaretini etkin şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Savaşın başladığı ilk zamanlarda siparişlerde gecikme ve aksamalar yaşansa da Türk ihracatçılarının çözüm odaklı yaklaşımlarıyla Türkiye-Rusya arasındaki ticaret artmaya devam ediyor.

Böylece Türkiye, temmuz ayında değer bazında en fazla ihracat artışını Rusya'ya gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 550 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre 236 milyon 932 bin dolar artışla 609 milyon 68 bin dolara çıktı.

Bu dönemde, miktar bazında ihracat artışında Rusya'yı, Bulgaristan, ABD, Hollanda, Güney Afrika Cumhuriyeti izledi.

Temmuz ayında, Türkiye'nin dış satımı Bulgaristan'a 218 milyon 439 bin dolar artarak 483 milyon 279 bin dolara, ABD'ye 213 milyon 263 bin dolar artışla 1 milyar 119 milyon dolara, Hollanda'ya 194 milyon 735 bin dolar yükselişle 673 milyon 429 bin dolara, Güney Afrika'ya 135 milyon 496 bin dolar artışla 224 milyon 207 bin dolara ulaştı.

Rusya böylece Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı yedinci ülke oldu.

Rusya'ya ihracatta lokomotif sektör kimyevi maddeler ve mamulleri oldu

Türkiye'nin Rusya'ya ihracatında en fazla dış satımı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü temmuz ayında Rusya'ya 115 milyon 256 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Kimyevi maddeler ve mamullerini 83 milyon 224 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 58 milyon dolarla makine ve aksamları, 49 milyon 532 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 43 milyon 756 bin dolarla tekstil ve hammaddeleri izledi.

Rusya'ya en az talep gösteren sektörler ise 212 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 400 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 515 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 703 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 1 milyon 241 bin dolarla mücevher sektörü oldu.

Öne çıkan il İstanbul

Rusya'ya dış satımda en fazla ihracatı 291 milyon 535 bin dolarla İstanbullu şirketler yaptı.

İstanbul'u, 46 milyon 147 bin dolarla İzmir, 28 milyon 819 bin dolarla Bursa, 23 milyon 949 bin dolarla Kocaeli, 23 milyon 236 bin dolarla Ankara izledi.

Türkiye'nin ihracatında bu yılın temmuz döneminde 2021'in aynı dönemine göre değer bazında en fazla artış görülen ülkeler şöyle: