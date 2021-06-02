Türkiye'nin İHA gücü, İsviçre basınında

Türkiye, insansız hava aracı teknolojisinde kısa sürede dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi başardı.

Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'da etkili operasyonlara imza atan SİHA'lar, diğer ülkelerin ilgi alanında bulunuyor.

Baykar Savunma'nun geliştirdiği Bayraktar TB2, halihazırda Libya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılıyor.

TÜRKİYE'NİN İHA'LARI GENİŞ YANKI UYANDIRDI

İsviçre merkezli medya kuruluşu SRF, "Ankara'nın İHA gücüne yükselişi" başlıklı haberi okurlarına aktardı.

Bayraktar TB2'leri satın alan son ülkenin Polonya olduğuna işaret edilen haberde, "Geçtiğimiz günlerde bir tweet, askeri çevrelerde sürprize neden oldu. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 24 adet Türk Bayraktar TB2 İHA satın alacaklarını duyurdu." denildi.

"POLONYA'NIN SINIR GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK"

150 kilometreye kadar menzile sahip füzelerle donatılan SİHA'ların, özellikle doğuya doğru Polonya sınırının güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Ankara'nın yalnızca ABD'den sonra NATO'daki en büyük ikinci konvansiyonel güce sahip olmakla kalmadığı, aynı zamanda modern askeri teknolojisiyle dünyanın üçüncü büyük İHA gücü olma yolunda kararlı bir şekilde ilerleyerek, rakiplerini artan baskı altına aldığının altı çizildi.

"BATI ÜRPEREREK İZLİYOR"

"Batı, özellikle Türkiye'nin İHA'ların NATO'nun gelecekteki askeri stratejilerine ne şekilde dahil edilmesi gerektiğini dikte etmesini istemiyor." denildi.

Aynı zamanda, Batılı ülkelerin, Türkiye'nin kendi SİHA programını kurmayı nasıl başardığını "ürpererek izlediği", programın hayata geçirilmesi konusunda dışarıdan yardım alınmadığı belirtildi.

"BÜYÜK GÜÇLERİ BASKI ALTINA ALIYOR"

"ABD'nin yanı sıra önemli SİHA üreticileri olan İsrail ve Çin de yeni rekabete endişeyle bakıyor. Çünkü Ankara, Türk drone teknolojisinin büyük silah oyuncusu Rusya'yı ciddi bir baskı altına sokabileceğini çeşitli savaş görevlerinde halihazırda kanıtlamış durumda." ifadesi kullanıldı.

Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının, Suriye'nin kuzeyinde, Kafkaslarda ve Libya'da üstünlük kurduğu, Rusya destekli grupların geri tarafta kaldığına işaret edildi.