Türkiye'nin her yerinden deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve yardım gönderiliyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye genelinde arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri yola çıktı.

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'dan deprem bölgesine ilk etapta 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, 968 Arama Kurtarma gönüllüsü, 4 K9 köpeği, 2 TIR ve yardım malzemesi yola çıktı." açıklamasında bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "AFAD ile koordine şekilde 2 Arama Kurtarma aracı ve 200 İtfaiye personelimiz, 1 Yemek tırı, Hamidiye Su ve Halk Ekmek tırları Deprem bölgesine hareket etti. Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor. Ayrıca soba, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri de yola çıkmıştır" açıklamasında bulundu.

Ankara

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, sosyal medya hesabından “Ekiplerimiz yola çıktılar. Uçakla 2 kurtarma timi, 20 personel, 2 kurtarma aracı önden hareket edecek. K9 kurtarma ekibi, 2 personel, 2 köpek, kurtarma araçları, lojistik araçlar ve 40 kişilik kurtarma ekibimiz de yolda. Allah yardımcımız olsun.” bilgisini paylaştı.

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumsal kapasitemizi harekete geçirdik. İlk ekibimiz deprem bölgesine yardım için yolda. 7 araç 41 personelden oluşan İzmir Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi, AFAD'ın yönlendirmesiyle Osmaniye ilimize doğru yola çıktı. Kayıplarımızın az olması en büyük temennimiz. Günde 3 bin kişiye yemek üretebilen yemek tırımız personel ve erzakla birlikte deprem bölgesine gidiyor. Çadır, battaniye, ısıtıcı ve insani yardım malzemelerini de koordinasyon içinde depremden etkilenen illere peyderpey göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 8 personel, 4 araç, 2 enkaz arama kurtarma ve 1 kadavra köpeği ile AFAD Mobil Koordinasyon Tırı, deprem bölgesine hareket etti.

Aydın

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu paylaşımında, “Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerimiz yardım ve destek için harekete geçti. Arama kurtarma ekiplerimiz; 4 tam donanımlı araç, 12 uzman personel ve 2 arama kurtarma köpeği ile deprem bölgesine doğru yola çıktılar. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza her türlü desteğe hazırız” açıklamasında bulundu.

Siirt

Çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin hemen ardından Siirt’ten 45 kişilik destek ekibi Diyarbakır’a hareket etti.

Ekipte; AFAD personeli, UMKE sağlık görevlisi, İtfaiye, Özel İdare personeli ve çok çok sayıda iş makineleri yer alıyor.

Sivas

Sivas’tan 75 AFAD personeli, 30 sağlık görevlisi, 20 AFAD gönüllüsü, 10 İtfaiye personeli, 10’u itfaiye aracı olmak üzere çok sayıda araç yer aldığı bilgisi verildi.

Zonguldak

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekibinden 80 kişi, AFAD'dan 10 kişi, Kdz. Ereğli Belediyesi'nden 10 kişi, ERİDAK'tan 5 ve UMKE'den 28 kişi Zonguldak'tan bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Antalya

Antalya Valiliğinin kararı ile bölgeye 39 sağlık personeli, 11 sağlık aracı, 82 kişiden oluşan 2 komanda bölüğü, 10 kişiden oluşan JAK timi, 75 AFAD personeli, 5 kurtarma aracı, 1 otobüs ve 164 emniyet personeli sevk edildi.

Bolu

Bolu'dan arama kurtarma çalışmalarına destek için İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ile 8 personel, 2 araç, 3 ambulans, 3 UMKE aracı ve 9 personel yola çıktı.

Çalışmalara katılacak UMKE ve sağlık personelinin konaklama çadırları ve ısıtma sistemleri yüklü 2 konteyner de bölgeye gönderildi.

Karabük

Karabük AFAD İl Müdürlüğünden 8 personel ile 12 araç, İl Sağlık Müdürlüğünden 2 ambulans, 1 UMKE aracı, 1 UMKE lojistik aracı ve 12 personel, 1 Jandarma Arama Kurtarma timi, 2 araç ve 7 personel, Karabük Belediyesinden 1 kurtarma aracı ve 8 personel deprem bölgesine gitti.

Bartın

Bartın'dan da deprem sonrası bölgedeki çalışmalara yardım edecek ekipler yola çıktı. Bu kapsamda, 1 UMKE ekibi, 2 ambulans ve 10 personel ile AFAD İl Müdürlüğü bünyesindeki 2 araç ve 10 kişilik ekip, çalışmalara katılıyor.

Düzce

Düzce'den 9 AFAD aracı ve 20 ekip ile Kızılay Batı Karadeniz Lojistik Merkezi deposundan çadır ve battaniye taşıyan araçlar deprem bölgesine gidiyor.

Şu ana kadar toplam 1500 çadır, 8 bin battaniye, hazır gıda malzemeleri ve mutfak aracı taşıyan tırlar depremzedelere ulaştırılmak üzere kentten ayrıldı.

Düzce Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinden şu ana kadar 110 kişilik ekip çalışmalara katılmak üzere bölgeye hareket etti.

Kocaeli

Kocaeli'den 7 araç, 30 personel ve Mobil Afet Tırı, bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere yola çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Ekiplerimizi seferber ettik, 7 araç, 30 personel ve Mobil Afet Tır şuanda bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere yola çıktı." açıklamasında bulundu.

Ağrı

Ağrı AFAD İl Müdürlüğünden de 2 araç ve 14 kişilik ekip, deprem bölgesine gitmek üzere bölgeye hareket etti.

Trabzon

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Trabzon olarak AFAD 11 personel, 2 araç, itfaiye 13 personel, 3 araç, UMKE 14 personel, 4 araç, 24 gönüllü, 1 araç ile Adıyaman'a, İHH 8 personel, 1 araç, AKUT 22 personel, 5 araç ile Malatya'ya, 112 Acil 15 personel, 5 araç ile Gaziantep'e, Kızılay 2 personel, 2 araç, TTAKE 11 personel, 3 araç ile Osmaniye'ye olmak üzere 120 personel, 26 araç ile deprem bölgelerimize görevlendirme yapılmıştır."

Rize

Rize'den ise AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı öncülüğünde 25 personel ile 5 arama kurtarma aracı, 3 kişilik Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE), 3 ambulans, Çayeli Bakır İşletmelerine ait Maden Arama Kurtarma Timi, ÇAYKUR'a ait 2 tır bölgeye sevk edildi. Rize AKUT ekibi de Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı.

Giresun

Giresun Valiliği de AFAD'tan 17 personel ve 3 aracın, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 10 personel ve 2 aracın, Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 3 personel ve bir aracın, 12 AKUT personeli ve 2 aracın, 21 UMKE personeli, 2 ambulans ve 3 aracın Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktığını bildirdi.

Uşak

Uşak'tan arama kurtarma personeli, sağlık ve itfaiye çalışanlarının da bulunduğu toplam 43 personel ve 7 aracın yanı sıra 55 arama kurtarma gönüllüsü de bölgeye gidiyor.

Denizli

Denizli'den de AFAD ve itfaiyeden 50 personel, 7 çeşitli nitelikli araç ile arama kurtarma gönüllüsü 45 kişi ve 9 araç deprem bölgesine sevk edildi.

Edirne

Edirne'den ekipler bölgeye gitmek için hazırlıklarını yaptı.

Kentten AFAD, UMKE, 112 ve Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden 42 personel ve 4'ü ambulans 12 araç, bölgeye hareket etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kentten AFAD, UMKE, 112 ve Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden 42 personel ve 4'ü ambulans 12 araç, bölgeye hareket etti." açıklamasında bulundu.

Kırklareli

Kırklareli'nde AFAD İl Müdürlüğü binasında toplanan ekipler, deprem bölgesine hareket etmeden önce son hazırlıklarını yaptı.

Kentten AFAD, UMKE, 112 ve Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğünden 38 personel ve 2'si ambulans 12 araç, bölgeye hareket etti.

Burdur

Burdur Valiliğinin koordinasyonunda AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve Burdur Belediyesinden toplam 35 kişiden oluşan 9 arama kurtarma ekibi yola çıktı. Hatay'a gidecek ekipler, daha sonra ihtiyaç olan illere yönlendirilecek.

Isparta

Isparta'dan 32 kişilik AFAD ekipleri, 8 araçla, UMKE 14 personel, 4 araçla deprem bölgesine hareket etti. İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bağlı 12 personel 4 araçla yola çıktı. Isparta Belediyesi de 3 iş makinası, 3 kamyon ile 3 öncü aracı kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları için görevlendirdi.

Muğla

Muğla Valiliği koordinesinde 7 AFAD, 20 arama kurtarma gönüllüsü, 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı, 1 arazi aracı deprem bölgesine gönderildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi de 2 arama kurtarma ve iaşe aracıyla 20 personelini bölgeye sevk etti.

Kızılay

Kızılay ekipleri bölge operasyon merkezleri ve Ankara’da bulunan merkez depolardan yüklediği barınma ve beslenme malzemeleriyle deprem bölgesine hareket etti.

Kızılay, olası kan ihtiyacına karşı da bölgeye yönelik kriz planlaması yaparak, çevre illerden deprem bölgesine kan takviyesi yapıyor.