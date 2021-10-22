Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi! Fatih tuğralı belgenin satışı durduruldu

Balıkesir'de bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) belgenin, İngiltere'nin başkenti Londra'da 21 Ekim'de müzayedeye çıkacağı duyurulmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğ Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, üzerinde Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan belgenin 1918'de başlayan İngiliz işgali yıllarında saraydan kaçırılan eserlerden biri olduğu değerlendirilince Türkiye devreye girdi.

980 bin TL açılış bedeli ile müzayedeye çıkması beklenen belge, Türkiye'nin İnterpol'e yaptığı müracat sonucu satıştan çekildi. Satış işlemi durdurulan belge için resmi yazışmaların devam ettiği bilgisi alındı.