Türkiye'nin gıdada ihracat ve ithalat tablosu!
Dört mevsimin yaşandığı Türkiye’de yetişen yüzlerce tarım ürünü dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Ceviz, nohut, buğday gibi birçok tarım ürününü de ithal edilmekte. Peki Türkiye hangi ülkeden ne ithal ediyor?, hangi ülkeye ne ihraç ediyor? Sizler için listeledik.
2022 yılının Ocak ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 2 milyar dolar ihracat, 1,7 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi.
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2022 yılının ilk ayında sektörün dış ticaret fazlası önceki yılın aynı ayına kıyasla %53,8 arttı.
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Türkiye, 2022 yılında en çok hayvan yemi ithal ederken bu sıralamayı bitkisel yağ, un, kakao-çikolata, kahve, çay ve baharat ithal etti.
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Peki Türkiye hangi gıda ürününü nereden alıyor?
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